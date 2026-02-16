Две легковушки и автобус столкнулись на трассе в Брянском районе

2026, 16 февраля 16:39

Две легковушки и автобус столкнулись на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 13 февраля на 141-м км автомобильной дороги федерального значения «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошло ДТП.

33-летняя

женщина отвлеклась от управления автомобилем «ВАЗ-21101» Легковушка врезалась в Lada Largus. 45-летний водитель снизил скорость, чтобы повернуть налево. После столкновения «ВАЗ-21101» отбросило на двигавшийся по встречной полосе автобус.

Травмы в ДТП получила 37-летняя пассажирка автобуса. Госпитализация ей не потребовалась.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.