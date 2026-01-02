Водитель погиб в ДТП на брянской трассе 31 декабря

2026, 02 января 15:17

Водитель погиб в ДТП на брянской трассе 31 декабря. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Днём 31 декабря 2025 года на 8-м километре автомобильной дороги регионального значения «Клинцы – Гордеевка – Красная Гора» произошла авария. 57-летний мужчина не справился с управлением Nissan Pathfinder при обгоне. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Lada Priora. 34-летний водитель отечественной легковушки умер на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. 42-летняя пассажирка этого автомобиля с тяжёлыми травмами попала в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.