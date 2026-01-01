Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Спикер брянского заксобрания исполнил мечты юных жителей областного центра

2026, 01 января 12:53
Спикер брянского заксобрания исполнил мечты юных жителей областного центра
Спикер брянского заксобрания исполнил мечты юных жителей областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот в преддверии Нового года исполнил мечты участников всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Спикер пришёл в гости к восьмилетнему Даниилу из Брянска. Мальчик очень хотел, чтобы в их доме стояла большая новогодняя ель, которую вся семья наряжала бы игрушками. Пышное искусственное дерево вручил ребёнку Валентин Суббот. 

Также сбылась мечта пятнадцатилетней Арины из Брянска. Девочка хотела вязальный набор. Юной мастерице его подарил председатель облдумы.  

«Пусть в каждом доме звучит звонкий детский смех, а в сердцах живёт ожидание доброго волшебства», — сказал Валентин Суббот.

