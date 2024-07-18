Зону отдыха и велопарковку сделают около ДК в Брянске

Зону отдыха и велопарковку сделают около ДК Кравцова в Брянске по программе «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщили в городской администрации.

В программу «Инициативное бюджетирование» в этом году вошёл Дворец культуры имени Д.Е. Кравцова в Володарском районе Брянска. Перед учреждением появится современная зона отдыха. Специалисты установят восемь лавочек и урн, а также отремонтируют бетонную клумбу и сделают сверху настилы-скамейки. Вокруг ДК появится ограждение, а неподалёку от входа — велопарковка для посетителей. Многие ребята приезжают в ДК именно на двухколёсном транспорте.

На благоустройство выделено 2,5 млн рублей. Завершить работы планируют ко Дню города.