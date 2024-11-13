Брянск представили воспитанники спортшколы «Вымпел» имени Ермакова. Брянские спортсмены в возрасте от 8 до 15 лет завоевали пять золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых медалей.

23 медали завоевали брянские бойцы в Орловской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Будущее села В Хиславичах обсудили развитие сельских территорий. В 2024 году Хиславичский район показал впечатляющие результаты, заключив 27 социальных контрактов в сфере сельского хозяйства. Это в 15 раз больше, чем в 2023‑м, когда было заключено всего четыре таких контракта. Такой рост стал возможен благодаря активной работе региональных властей. В текущем году спикер Смоленской областной Думы Игорь Ляхов

В приоритете В Смоленской области в 2025 году вырастут траты на социальную сферу. Законопроект, направленный на дополнительное увеличение таких расходов в региональном бюджете на 4,7 млрд рублей, был рассмотрен и поддержан на заседании Смоленской областной Думы, которое состоялось на прошлой неделе. Участие в заседании принял губернатор Василий Анохин. «Забота о благополучии жителей региона, поддержка семей, детей и

До самых до окраин В регионе продолжают создавать комфортные условия для жизни на селе: строить жилье для специалистов, возводить детские и спортивные площадки и создавать зоны отдыха. Большую помощь в развитии инфраструктуры на периферии оказывает региону Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». По словам губернатора Василия Анохина, в этом году благодаря программе на Смоленщине реализовано 20 общественно значимых проектов на

Классика и цифра Один из первых российских фиджитал — центров будет построен до конца года в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. Центр получил прописку на проспекте Гагарина, рядом со Смоленской академией профессионального образования, на его территории оборудуют поле для мини — футбола, площадку для стритбола и зону для воркаута. Также там возведут модульное здание