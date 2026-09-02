292 квадратных метров дороги избавили от ям в Брянске за два дня

2026, 02 сентября 12:50

292 квадратных метров дороги избавили от ям в Брянске за два дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники дорожного управления города Брянска продолжают ликвидировать ямы на дорогах с небольшой нагрузкой. Проезжую часть и тротуары ремонтируют струйно-инъекционным методом или с применением горячего асфальта.

С начала недели рабочие исправили 292 квадратных метров дорожного полотна. Ремонт провели на улицах Арсенальской, Луначарского, Софьи Перовской, Литейной, Коммунистической, Окружной, Красной, в посёлке Радица-Крыловка на улицах Гончарова, Пролетарской, Пушкина.

2 сентября работы продолжатся на проездах по улице Дуки, в Радице-Крыловке и на улице Центральной в Большом Полпино. Также в переулке Волочаевском дорогу посыплют асфальтовой крошкой.