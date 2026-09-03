Ассоциация ветеранов СВО и Брянская организацией ветеранов войны заключили соглашение

2026, 03 сентября 10:19

Ассоциация ветеранов СВО и Брянская организацией ветеранов войны заключили соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

2 сентября врио заместителя Губернатора Брянской области Андрей Фроленков встретился с сенатором Российской Федерации Василием Попадайло. Они подписали соглашение между Ассоциацией ветеранов специальной военной операции и Брянской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Руководители организаций договорились о проведении совместных мероприятий по поддержке участников СВО, их семей и ветеранов региона, а также по патриотическому воспитанию молодежи.

Кроме того, стороны будут обмениваться лучшими практиками и реализовывать социально значимые проекты.