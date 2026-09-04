Сквер в Карачеве подрядчик отремонтировал после вмешательства прокуратуры

2026, 04 сентября 11:16

Сквер в Карачеве подрядчик отремонтировал после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры Карачевского района выявили нарушения законодательства при реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Администрация города Карачева заключила муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение благоустройства сквера «Спортивных побед» на улице Горького. Сроки договора были нарушены.

Прокуратурой района внесла подрядчику представление. После этого оперативно все работы по благоустройству сквера были завершены.