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Общество

Сквер в Карачеве подрядчик отремонтировал после вмешательства прокуратуры

2026, 04 сентября 11:16
Сквер в Карачеве подрядчик отремонтировал после вмешательства прокуратуры
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Сквер в Карачеве подрядчик отремонтировал после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

Сотрудники прокуратуры Карачевского района выявили нарушения законодательства при реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Администрация города Карачева заключила муниципальный контракт с подрядной организацией  на проведение благоустройства сквера «Спортивных побед» на улице Горького. Сроки договора были нарушены. 

Прокуратурой района внесла подрядчику представление. После этого оперативно все работы по благоустройству сквера были завершены.

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