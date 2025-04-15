Брянец стал призёром «Кубка Ак Барс» в Казани

Брянец стал призёром «Кубок Ак Барс» в Казани. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Казани прошли международные и всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Ак Барс». В них участвовали более 2600 спортсменов из 49 регионов России, а также 15 команд ближнего и дальнего зарубежья.

Регион представили воспитанники спортивных школ «Олимп», «Партизан» и города Новозыбкова. Серебряным призёром соревнований стал Илья Зверев.