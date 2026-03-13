Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Монтёры всю ночь восстанавливали контактную сеть троллейбусов в Брянске

2026, 13 марта 09:10
Монтёры всю ночь восстанавливали контактную сеть троллейбусов в Брянске
Источник фото

Монтёры всю ночь после ракетного удара восстанавливали контактную сеть троллейбусов на месте трагедии в Брянске. Об этом сообщили в РИА «Стрела».

 

10 марта после ракетного удара к месту инцидента в Советском районе одними из первых прибыли монтеры бригады Брянского троллейбусного управления. Сразу сразу после разминирования воронки, они приступили к восстановительным работам на контактной сети.

Несмотря на то, что у монтёров был в этот день выходной, они не остались в стороне. Четверо работников в темноте продолжали восстанавливать оборванные тросы и провода. Они отправились домой только тогда, когда троллейбусы на этом участке вновь пришли в движение.

«Люди-то не виновны, что такое происходит. Они просят восстановить движение. Сейчас все хорошо, все работает», — сообщил рассказал монтер Владимир Хоменко.

На следующий день работники бригады демонтировали электронное табло, которое получило повреждение от осколков.

Фото: РИА «Стрела»

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД
11 марта 12:36
Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД
В центре Брянска ограничат движение транспорта из-за футбольных матчей
11 марта 12:08
В центре Брянска ограничат движение транспорта из-за футбольных матчей
8 марта в Брянске сгорел гараж
10 марта 08:22
8 марта в Брянске сгорел гараж

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14466) брянск (6844) ДТП (2695) ГИБДД (2230) прокуратура (2048) уголовное дело (2013) Александр Богомаз (1891) суд (1786) авария (1645) мчс (1505) коронавирус (1272) умвд (1042)