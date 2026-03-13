Монтёры всю ночь восстанавливали контактную сеть троллейбусов в Брянске

2026, 13 марта 09:10

Монтёры всю ночь после ракетного удара восстанавливали контактную сеть троллейбусов на месте трагедии в Брянске. Об этом сообщили в РИА «Стрела».

10 марта после ракетного удара к месту инцидента в Советском районе одними из первых прибыли монтеры бригады Брянского троллейбусного управления. Сразу сразу после разминирования воронки, они приступили к восстановительным работам на контактной сети.

Несмотря на то, что у монтёров был в этот день выходной, они не остались в стороне. Четверо работников в темноте продолжали восстанавливать оборванные тросы и провода. Они отправились домой только тогда, когда троллейбусы на этом участке вновь пришли в движение.

«Люди-то не виновны, что такое происходит. Они просят восстановить движение. Сейчас все хорошо, все работает», — сообщил рассказал монтер Владимир Хоменко.

На следующий день работники бригады демонтировали электронное табло, которое получило повреждение от осколков.

Фото: РИА «Стрела»