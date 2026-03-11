Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Брянские полицейские раскрыли кражу крупной денежной суммы

2026, 11 марта 13:51
Брянские полицейские раскрыли кражу крупной денежной суммы
Брянские полицейские раскрыли кражу крупной денежной суммы в Севском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился житель Севского района. Заявитель узнал, что в ноябре минувшего года на него был оформлен кредит на 142 тысячи рублей. Никаких заявок на получение займов мужчина не подавал. 

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к ситуации причастен 30-летний знакомый потерпевшего. Он уже был судим за кражу. Мужчину задержали полицейские. 

Фигурант признался, что воспользовался банковским приложением на мобильном телефоне приятеля, находясь у него в гостях. Он также убедил потерпевшего, что зачисленные на счёт деньги поступили от него в счет погашения долга.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ущерб фигурант обязался возместить.

