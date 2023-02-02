Брянская делегация обсуждает развитие бокса на Всероссийском форуме. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Серпухове проходит третий Всероссийский боксерский форум. На мероприятие съехались более 500 делегатов. Среди них и представители Федерации бокса Брянской области Геннадий Шилин и Сергей Акимченков.

На пленарных сессиях участники обсудят развитие этого вида спорта с руководством Федерации бокса России. Также в Серпухове пройдут дискуссионные панели и мастер-классы. Кроме того, делегатов ждёт вечер бокса с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым и чемпионом мира Марком Петровским.