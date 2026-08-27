Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Летние смены детских трудовых лагерей торжественно закрыли в Брянске

2026, 27 августа 16:28
Летние смены детских трудовых лагерей торжественно закрыли в Брянске
Источник фото

Летние смены детских трудовых лагерей торжественно закрыли в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Накануне в оздоровительном комплексе «Лесной» города Брянска  прошла торжественная церемония закрытия летних профильных смен трудовых лагерей «Путь Витязей» и «Трудовой десант Брянщины». Гостями мероприятия стали начальник УМВД России по Брянской области Алексей Солдатов, Уполномоченный по правам ребенка Инна Мухина, замначальника управления участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Наталья Музалевская.

Алексей Солдатов поблагодарил организаторов – за заботу о подрастающем поколении и воспитание духе патриотизма и трудолюбия, а ребят – за активную жизненную позицию.  Наиболее отличившиеся в лагере подростка правоохранители вручили грамоты и подарки. А участники профильных смен подарили гостям творческие номера.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Полицейские в Брянске задержали подозреваемую в краже денег из кассы женщину
27 августа 15:44
Полицейские в Брянске задержали подозреваемую в краже денег из кассы женщину
Демонстрационный центр адаптивных видов спорта открыли в Брянске
27 августа 15:10
Демонстрационный центр адаптивных видов спорта открыли в Брянске
Юный брянский спортсмен завоевал две медали на турнире по джиу-джитсу
27 августа 14:55
Юный брянский спортсмен завоевал две медали на турнире по джиу-джитсу

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16277) брянск (7186) ДТП (2849) ГИБДД (2417) прокуратура (2172) уголовное дело (2120) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1715) мчс (1578) коронавирус (1272) дороги (1132)