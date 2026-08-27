Летние смены детских трудовых лагерей торжественно закрыли в Брянске

2026, 27 августа 16:28

Летние смены детских трудовых лагерей торжественно закрыли в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Накануне в оздоровительном комплексе «Лесной» города Брянска прошла торжественная церемония закрытия летних профильных смен трудовых лагерей «Путь Витязей» и «Трудовой десант Брянщины». Гостями мероприятия стали начальник УМВД России по Брянской области Алексей Солдатов, Уполномоченный по правам ребенка Инна Мухина, замначальника управления участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Наталья Музалевская.

Алексей Солдатов поблагодарил организаторов – за заботу о подрастающем поколении и воспитание духе патриотизма и трудолюбия, а ребят – за активную жизненную позицию. Наиболее отличившиеся в лагере подростка правоохранители вручили грамоты и подарки. А участники профильных смен подарили гостям творческие номера.