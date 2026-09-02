Директора брянского предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты сотрудникам

2026, 02 сентября 13:28

Директора брянского деревообрабатывающего предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты двум сотрудникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мировой судья судебного участка Клетнянского района рассмотрит угловное дело о невыплате заработной платы. Приговор выслушает директор деревообрабатывающего предприятия.

По версии следствия, с февраля по июль 2026 года руководитель организации умышленно не выплачивал заработную плату двум работникам. Он задолжал сотрудникам свыше 190 тысяч рублей.

В ходе следствия задолженность руководитель предприятия перед сотрудниками полностью погасил.