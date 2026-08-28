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Криминал

Подозреваемого в краже телефона из незапертого автомобиля брянца задержали полицейские

2026, 28 августа 17:39
Подозреваемого в краже телефона из незапертого автомобиля брянца задержали полицейские
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Подозреваемого в краже телефона из незапертого автомобиля брянца задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В отдел полиции Фокинского района город Брянска обратился 26-летний житель. Из салона его автомобиля пропал мобильный телефон.

Полицейские выяснили, что владелец забыл запереть машину, когда отходил ненадолго. Этим воспользовался злоумышленник. 

Стражи порядка задержали подозреваемого. 44-летний житель Навлинского района ранее закон не нарушал. Похищенный гаджет полицейские обнаружили у него дома. 

Фигуранту предъявлено обвинение в краже. Мобильный телефон стражи порядка вернули владельцу.

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