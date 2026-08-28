Подозреваемого в краже телефона из незапертого автомобиля брянца задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В отдел полиции Фокинского района город Брянска обратился 26-летний житель. Из салона его автомобиля пропал мобильный телефон.
Полицейские выяснили, что владелец забыл запереть машину, когда отходил ненадолго. Этим воспользовался злоумышленник.
Стражи порядка задержали подозреваемого. 44-летний житель Навлинского района ранее закон не нарушал. Похищенный гаджет полицейские обнаружили у него дома.
Фигуранту предъявлено обвинение в краже. Мобильный телефон стражи порядка вернули владельцу.