Подозреваемого в краже телефона из незапертого автомобиля брянца задержали полицейские

2026, 28 августа 17:39

Подозреваемого в краже телефона из незапертого автомобиля брянца задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции Фокинского района город Брянска обратился 26-летний житель. Из салона его автомобиля пропал мобильный телефон.

Полицейские выяснили, что владелец забыл запереть машину, когда отходил ненадолго. Этим воспользовался злоумышленник.

Стражи порядка задержали подозреваемого. 44-летний житель Навлинского района ранее закон не нарушал. Похищенный гаджет полицейские обнаружили у него дома.

Фигуранту предъявлено обвинение в краже. Мобильный телефон стражи порядка вернули владельцу.