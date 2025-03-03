Город32

Брянская лыжница стала призёром Деминского марафона

2025, 03 марта 08:56 Спорт
Брянская лыжница стала призёром Деминского марафона
Источник фото

Брянская лыжница стала бронзовым призёром Деминского марафона. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Рыбинске в центре лыжного спорта и биатлона Демино прошёл Деминский лыжный марафон. На старт на дистанции 5 км свободным стилем вышли более 100 участниц. В соревнованиях участвовали воспитанницы спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам Брянска. Третье место заняла Дарья Хайдукова. Ещё одна брянская участница Маргарита Туболева стала четвёртой.

Читайте также
Лжеэксперты по инвестициям похитили свыше 7 млн рублей у брянцев
03 марта 11:33
Лжеэксперты по инвестициям похитили свыше 7 млн рублей у брянцев
Мужчина погиб на пожаре в Брянске
03 марта 10:39
Мужчина погиб на пожаре в Брянске
Брянская тяжелоатлетка завоевала «бронзу» на первенстве России
03 марта 09:36
Брянская тяжелоатлетка завоевала «бронзу» на первенстве России
Брянская бегунья стала первой на соревнованиях «Снежная королева»
02 марта 15:41
Брянская бегунья стала первой на соревнованиях «Снежная королева»

Новости регионов

26.02.2025 14:26
Долгий путь домой
В День поисковика Смоленщины на Родину передали останки двух бойцов Великой Отечественной вой­ны   На осенней Вахте Памяти в 2024 году – она прошла в Рыбках Сафоновского района – бойцы поискового отряда «Долг» во главе с командиром Александром Орловым подняли останки красноармейца. По полуистлевшему солдатскому медальону поисковики смогли восстановить имя погибшего солдата: Иван Акимович Антюфеев – уроженец Алтайского края. Хотели жить, но… В День поисковика
26.02.2025 14:05
СПОРТ «С УМОМ»
Всё больше смолян выбирают спорт и здоровый образ жизни. Как свидетельствуют официальные данные, около 55% жителей региона систематически занимается физической культурой. Такие цифры назвал губернатор Василий Анохин. О развитии спорта и спортивной инфраструктуре на Смоленщине говорили в ходе прошедшей рабочей встречи в Москве Василий Анохин и Михаил Дегтярёв, глава Минспорта РФ. Отметим, что при поддержке профильного министерства за последние годы в регионе
26.02.2025 14:02
ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ
Туристический маршрут «Усадьбы и судьбы земли смоленской» получил статус национального. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. Маршрут представляет собой путешествие протяжённостью 585 километров, которое включает 20 объектов с уникальной историей. Он знакомит жителей и гостей региона с усадебной культурой, местами, связанными с выдающимися земляками и соотечественниками: Михаилом Глинкой, Александром Грибоедовым, Павлом Нахимовым, Александром Твардовским, Анатолием Папановым и Марией Тенишевой. «Наша команда
26.02.2025 13:58
ЖИЛЬЁ НА ПЕРИФЕРИИ
В регионе продолжается строительство многоквартирных домов – жилые новостройки возникают не только в областном центре, но и в муниципалитетах. В этом году планируется построить многоквартирные дома в 12 муниципальных округах: Вяземском, Гагаринском, Демидовском, Дорогобужском, Ельнинском, Кардымовском, Монастырщинском, Починковском, Рославльском, Руднянском, Сафоновском и Смоленском. По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» будут возведены многоэтажные и частные дома ещё в трёх локациях – в Починке, Рудне, Хиславичском и Угранском МО. О таких планах
26.02.2025 13:55
ВАЖНАЯ МИССИЯ
Смоляне презентовали свою продукцию в Абу-Даби   На прошлой неделе инвестиционный и экспортный потенциал Смоленщины представили деловым кругам Объединённых Арабских Эмиратов. Бизнес-­миссию крупных производителей региона в составе делегации Российского экспортного центра (РЭЦ) возглавил губернатор Василий Анохин. «Опыт работы нашей команды вызывает интерес, так как подкреплён реальными результатами – Центр поддержки экспорта Смоленской области второй год подряд становится лучшим

Актуальные темы

Общество
Новая угроза: дипфейк-мошенничество набирает обороты в Брянской области
Общество
Новые правила для брянских охотников: от «цифры» до экзаменов
Происшествия
Житель Жуковки проведёт 16 лет в тюрьме за изнасилование падчерицы и истязание сына
Происшествия
Первый приговор о покушении на наемничество вынес брянский суд
Общество
Брянские власти обновляют инфраструктуру гражданской обороны

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Безопасная цифра: «Ростелеком» выдал «КиберЩИТ» ученикам районных школ Брянской области
Безопасная цифра: «Ростелеком» выдал «КиберЩИТ» ученикам районных школ Брянской области

В рамках Недели безопасного Рунета «Ростелеком» запустил серию просветительских занятий «КиберЩИТ» для учеников районных общеобразовательных школ Брянской области. Партнером проекта выступил «Мобильный технопарк «Кванториум».

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в первой половине марта в связи с ремонтом путепровода
Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в первой половине марта в связи с ремонтом путепровода

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится 3-4, 6-7 и 12-13 марта в связи с капитальным ремонтом автомобильного путепровода на станции Унеча.

«Россети Центр» в Брянске обеспечили электроснабжение поликлиники на 800 посещений в смену
«Россети Центр» в Брянске обеспечили электроснабжение поликлиники на 800 посещений в смену

Как сообщает телеграм канал «Россети Центр» , компании #РоссетиЦентр и #РоссетиЦентриПриволжье содействуют реализации национального проекта «Здравоохранение», подключая к электроснабжению новые медицинские учреждения.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика