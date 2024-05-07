Брянская спортсменка выиграла чемпионат России по плаванию в ластах

Брянская спортсменка выиграла золотую и серебряную медали на чемпионате России по плаванию в ластах. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Санкт-Петербурге прошёл чемпионат России по подводному спорту. В скоростном плавании в ластах соревновались ведущие спортсмены страны, в том числе и участница из Брянской области Анастасия Ильюшина. На дистанции 1500 метров в ластах девушка заняла первое место. А на дистанции 400 метров в подводном плавание брянская спортсменка завоевала серебряную награду.