В Жуковке участковые уполномоченные задержали подозреваемого в краже из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию поступила информация о краже товаров из магазина в городе Жуковке. Ущерб составил 5500 рублей.
Момент хищения попал на записи камер видеонаблюдения. Один из посетителей воспользовавшись отсутствием поблизости персонала, сложил в пакет шоколад, газировку и дезодорант, а затем ушёл, не оплатив товары.
Участковые уполномоченные полиции выяснили, что к краже причастен ранее судимый за аналогичные преступления 51-летний житель города.
Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи.