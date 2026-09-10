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Криминал

В Жуковке участковые уполномоченные раскрыли кражу товаров из магазина

2026, 10 сентября 12:42
В Жуковке участковые уполномоченные раскрыли кражу товаров из магазина
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В Жуковке участковые уполномоченные задержали подозреваемого в краже из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию поступила информация о краже товаров из магазина в городе Жуковке. Ущерб составил 5500 рублей.

Момент хищения попал на записи камер видеонаблюдения. Один из посетителей  воспользовавшись отсутствием поблизости персонала, сложил в пакет шоколад, газировку и дезодорант, а затем ушёл, не оплатив товары. 

Участковые уполномоченные полиции выяснили, что к краже причастен ранее судимый за аналогичные преступления 51-летний житель города.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи. 

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