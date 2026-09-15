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Криминал

Пять уголовных дел за незаконный оборот оружия возбудили брянские полицейские

2026, 15 сентября 12:48
Пять уголовных дел за незаконный оборот оружия возбудили брянские полицейские
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Пять уголовных дел за незаконный оборот оружия и боеприпасов возбудили брянские полицейские за пять дней. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В течении пяти дней полицейские в Брянской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За это время правоохранители выявили 13 фактов, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, в том числе времен Великой Отечественной войны. По пяти из них стражи порядка возбудили уголовные дела. Три человека сдали оружие и боеприпасы добровольно. 

Всего из незаконного оборота полицейские изъяли три единицы огнестрельного оружия и 1037 патрона различного калибра.

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