Пять уголовных дел за незаконный оборот оружия возбудили брянские полицейские

2026, 15 сентября 12:48

Пять уголовных дел за незаконный оборот оружия и боеприпасов возбудили брянские полицейские за пять дней. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В течении пяти дней полицейские в Брянской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За это время правоохранители выявили 13 фактов, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, в том числе времен Великой Отечественной войны. По пяти из них стражи порядка возбудили уголовные дела. Три человека сдали оружие и боеприпасы добровольно.

Всего из незаконного оборота полицейские изъяли три единицы огнестрельного оружия и 1037 патрона различного калибра.