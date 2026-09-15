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Образование

Брянские кадеты стали лучшими в «Интеллектуальном штурме» на смене «Служить России»

2026, 15 сентября 17:35
Брянские кадеты стали лучшими в «Интеллектуальном штурме» на смене «Служить России»
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Брянские кадеты стали лучшими в «Интеллектуальном штурме» на смене «Служить России». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

 

Во Всероссийском детском центре «Океан» в Приморском крае  продолжается тематическая смена «Служить России». Брянскую область там представляют девять лучших воспитанников Брянской кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного.

Они уже добились значительных успехов. 

В игре «Интеллектуальный штурм» брянские кадеты заняли первое место. Также команда назначена в знаменную группу торжественного марша, который состоялся на площади Мира. Это право предоставляется только лучшим коллективам смены.

Кроме того, в конкурсе санитарных постов брянские кадеты показали отличные навыки оказания первой помощи. Они заняли третье место. 

К середине смены Брянская кадетская школа занимает второе место в общем зачёте.

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