Брянская тяжелоатлетка стала чемпионкой России

Брянская спортсменка стала чемпионкой и рекордсменкой России по пауэрлифтингу в спорте слепых. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Якутии проходит чемпионат России по пауэрлифтингу в спорте слепых. На площадке Дворца спорта «50 лет Победы» за медали борются 72 атлета из 16 регионов.

Брянск представила воспитанница спортшколы «Олимп» Елизавета Саласина. Она завоевала золотую медаль чемпионата. Также девушка установила рекорды России в приседании, жиме, становой тяге и в сумме трёх упражнений.