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Криминал

Дистанционные мошенники похитили более трёх миллионов рублей у брянцев

2026, 14 сентября 14:33
Дистанционные мошенники похитили более трёх миллионов рублей у брянцев
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Дистанционные мошенники похитили более трёх миллионов рублей у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 14 жителей Брянской области. Они лишились  3 573 500 рублей.

Бдительность проявила лишь 60-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Она не поверила якобы сотрудникам силовых структур, предлагавших ей «сохранить её деньги» в сумме 1 200 000 рублей. Женщина обратилась в полицию, не позволив злоумышленникам довести преступление до конца.

Большей частью суммы завладели кибермошенники, орудующие на сайтах и группах частных объявлений в мессенджерах. Семь брянцев, желающие приобрести товары или услуги в интернете, лишились 2 617 500 рублей.

Двое жителей региона стали жертвами мошенников под предлогом помощи родственникам. Мошенники выманили у них 428 тысяч рублей.

73-летняя жительница Советского района Брянска перешла по ссылке, которая пришла ей с незнакомого номера в мессенджере. После этого со счёта оказались списаны почти 20 тысяч рублей.

А 19-летний житель города поверил сообщению, в котором говорилось, что его матери требуются деньги на лечение. Он перевёл мошенникам более 64 тысяч рублей.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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