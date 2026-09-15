Брянские гиревики завоевали две «бронзы» на Кубке России

2026, 15 сентября 11:11

Брянские гиревики завоевали две «бронзы» на Кубке России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные в Ростове на Дону состоялся Кубок России по гиревому спорту. За награды боролись более 250 спортсменов из 38 регионов.

Брянскую область представили пять воспитанник отделения гиревого спорта СШОР по борьбе областного центра.

В весовой категории до 68 кг в упражнении «толчок» третьей стала Виктория Альянова. Также бронзовую медаль завоевал Андрей Мухитов. Он отличился в упражнение «толчок по длинному циклу».

Шестой в одиночном жонглировании стала Ксенья Малярова. Также шестое место заняли в эстафете Валерий Ганусенко, Владимир Дворцов, Андрей Мухитов и Юрий Лукьянчиков.