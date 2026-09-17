В Брянске прошёл парад в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков

2026, 17 сентября 16:20

У Вечного огня в Брянске прошёл парад в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В честь Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков на площади Партизан в Брянске прошла церемония возложения цветов. У Вечного огня собрались врио губернатора региона Егор Ковальчук, ветеран Великой Отечественной войны Борис Шапошников, председатель облдумы Валентин Суббот, депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Богомаз, родные погибших Героев России, руководители силовых структур, депутаты, участники специальной военной операции, локальных войн и вооруженных конфликтов.

«Освобождение Брянска стало знаковым событием для Красной армии, открыв путь на запад. Почет и слава героическим фронтовикам, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла — всем, кто помогал одолеть фашистов. И всем, кто восстанавливал древний город, которому исполнился 1041 год», – подчеркнул Егор Ковальчук.

На площадь Партизан были внесены Государственный флаг Российской Федерации, копия Знамени Победы и флаг Брянской области. В парадном строю прошли курсанты Брянского государственного инженерно-технологического университета и филиала Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова, кадеты из Брянска, Дятьково и Клинцов, юнармейцы и сводный военный духовой оркестр Брянской области. Они несли штандарты фронтов и соединений, освобождавших страну.