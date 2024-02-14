Брянские фехтовальщики завоевали шесть медалей в Беларуси

Юные брянские спортсмены завоевали шесть медалей на турнире в белорусском Гродно. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Гродно Республики Беларусь прошёл турнир по по фехтованию. В числе участников – 39 воспитанников брянский спортшколы «Партизан» и Дворца единоборств имени Артема Осипенко. На счету сборной региона — шесть наград.

Так, золотую медаль в категории до 12 лет завоевала Наталья Сомова, обыграв спортсменку из Минска. В это же категории третье место заняла Полина Воронко.

Ещё одно «золото» завоевала Дарьи Драгоненко в категории до 10 лет. Бронзовая медаль досталась воспитаннице Дворца единоборств имени Артема Осипенко Софьи Башкатовой.

Среди девушек до 15 лет отличилась брянская спортсменка Вероника Шевцова. В полуфинале девушка уступила сопернице из Минска и стала бронзовой медалисткой турнира.