Похитившую деньги у брянской пенсионерки в троллейбусе рецидивистку ждёт суд

2026, 07 октября 14:37

Рецидивистку,похитившую 50 тысяч рублей из сумки брянской пенсионерки в троллейбусе, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о краже. Приговор выслушает судимая 51-летняя женщина.

По версии следствия, в августе 2026 года в салоне троллейбуса фигурантка похитила из сумки 78-летней женщины 50 тысяч рублей. Распорядиться чужими деньгами злоумышленница не успела. Уже на следующий день её задержали полицаи.

Обвиняемой грозит до пяти лет колонии.