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Похитившую деньги у брянской пенсионерки в троллейбусе рецидивистку ждёт суд

2026, 07 октября 14:37
Похитившую деньги у брянской пенсионерки в троллейбусе рецидивистку ждёт суд
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Рецидивистку,похитившую 50 тысяч рублей из сумки брянской пенсионерки в троллейбусе, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о краже. Приговор выслушает судимая 51-летняя женщина. 

По версии следствия, в августе 2026 года в салоне троллейбуса фигурантка похитила из сумки 78-летней женщины 50 тысяч рублей. Распорядиться чужими деньгами злоумышленница не успела. Уже на следующий день её задержали полицаи.

Обвиняемой грозит до пяти лет колонии.

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