Брянский мастер подарила «Неразлучников» губернатору Смоленщины на фестивале в Белоруссии
Брянский мастер подарила вышитых «Неразлучников» губернатору Смоленщины на фестивале «Купалье» в Республике Беларусь. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.
Республиканский праздник «Купалье» прошёл в Республике Беларусь. В нём участвовала делегация из Брянского областного методического центра «Народное творчество». Регион представили три народных мастера. Андрей Зель привёз на фестиваль свои «Потешки из мукосола». Изделия из солёного теста гости покупали для украшения детской комнаты или в подарок родным.
Керамические свистульки народного мастера Александра Мысливченко были популярны у гостей из Китая. Их интересовало, как мастер добился, чтобы глиняная сова или кукушку издавали характерный звук.
Губернатору Смоленской области Василию Анохину понравилась работа «Неразлучники» Натальи Михалькиной. Вышитый символ крепкого семейного союза брянский мастер подарила главе Смоленщины.
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