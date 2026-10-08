«Умную» спортивную площадку открыли в посёлке Ивот

2026, 08 октября 16:38

«Умную» спортивную площадку открыли в посёлке Ивот накануне. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Накануне в посёлке Ивот в Дятьковском районе торжественно открыли новую «умную» спортивную площадку. Проект реализован в рамках госпрограммы «Спорт России».

Участие в церемонии приняли директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин, депутаты облдумы и жители посёлка.

Юные спортсмены выступили на открытии с показательными номерами. Также почётные гости вручили атлетам значки за выполнения комплекса ГТО.

«Умная» спортивная площадка – это современная спортивная зона, где тренажёры и игровые пространства дополнены цифровыми технологиями. С помощью QR-кодов можно получить информацию об оборудовании и видах тренировок. На всех тренажерах есть специальные крепления для мобильного телефона.