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Общество

«Умную» спортивную площадку открыли в посёлке Ивот

2026, 08 октября 16:38
«Умную» спортивную площадку открыли в посёлке Ивот
Источник фото

«Умную» спортивную площадку открыли в посёлке Ивот накануне. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

Накануне в посёлке Ивот в Дятьковском районе торжественно открыли новую «умную» спортивную площадку. Проект реализован в рамках госпрограммы «Спорт России».

Участие в церемонии приняли директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин, депутаты облдумы и жители посёлка. 

Юные спортсмены выступили на открытии с показательными номерами. Также почётные гости вручили атлетам значки за выполнения комплекса ГТО.  

«Умная» спортивная площадка – это современная спортивная зона, где тренажёры и игровые пространства дополнены цифровыми технологиями. С помощью QR-кодов можно получить информацию об оборудовании и видах тренировок. На всех тренажерах  есть специальные крепления для мобильного телефона.

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