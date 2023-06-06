Брянские гандболисты стали лучшими на турнире в Орле

Брянские гандболисты стали лучшими среди шести команд на турнире в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Открытый турнир по гандболу прошёл в Орле. Соревнования среди спортсменов 2012-2013 года рождения собрали шесть команд из Брянска, Орла и города Бобров Воронежской области. Областной центр представили «Юниорочка» и «Дворец» из Дворца единоборств имени Артема Осипенко.

Брянские мальчишки набрали максимальное количество баллов и заняли первое место в турнире. Юные гандболистки «Юниорочки» завоевали серебро.