Брянские гандболисты завоевали серебряные медали в Ярославле

Юные брянские гандболисты завоевали серебряные медали на всероссийском турнире в Ярославле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Ярославль прошло открытое первенство города по гандболу. Участвовали в соревнованиях мальчиков 11 лет и младше.

Брянск представили воспитанники Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Юные гандболисты выиграли четыре встречи, уступив лишь сборной Ленинградской области. Брянские спортсмены поднялись на вторую ступень пьедестала почёта.

Тренер команды Александр Деркач отмечает:

«Такие игры очень полезны. После поражения, набрали ход и уверенно выиграли оставшиеся матчи. Здорово провели встречу за второе место с командой Протвино. Цепко сыграли в защите и не дали возможности сопернику. Тем не менее, есть над чем работать», – отметил тренер команды Александр Деркач.