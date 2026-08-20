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Новую спортплощадку открыли в Клинцовском районе

2026, 20 августа 13:56
Новую спортплощадку открыли в Клинцовском районе
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Новую спортплощадку открыли в селе Клинцовского района. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

20 августа в селе Киваи Клинцовского района торжественно открыли новую спортивную площадку. Её построили в рамках благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер».

В церемонии открытия принял участие председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту Олег Васильевич Матыцин, а также представители региональной и муниципальной властей, школьники и юнармейцы. 

Новая спортивная площадка оснащена современным оборудованием. Жители посёлка смогут бесплатно тренироваться, в том числе готовиться к сдаче нормативов Всероссийского комплекса ГТО.

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