Новую спортплощадку открыли в Клинцовском районе

2026, 20 августа 13:56

Новую спортплощадку открыли в селе Клинцовского района. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

20 августа в селе Киваи Клинцовского района торжественно открыли новую спортивную площадку. Её построили в рамках благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер».

В церемонии открытия принял участие председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту Олег Васильевич Матыцин, а также представители региональной и муниципальной властей, школьники и юнармейцы.

Новая спортивная площадка оснащена современным оборудованием. Жители посёлка смогут бесплатно тренироваться, в том числе готовиться к сдаче нормативов Всероссийского комплекса ГТО.