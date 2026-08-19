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Промышленность

Пять лет назад брянский завод «ЛДС» стал развивать новое производство

2026, 19 августа 10:18
Пять лет назад брянский завод «ЛДС» стал развивать новое производство
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— Действительно, почти пять лет прошло с тех пор, как наша команда зашла на новую площадку и стала развивать производство, — вспоминает директор завода «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов.

-Что было в активе? Опыт и громадное желание реализовать амбициозный проект. Привлекли заемные средства, провели восстановительные работы на бывшем обанкротившемся предприятии, закупили оборудование, пригласили специалистов, начали дообучать сотрудников по необходимым направлениям. Это вкратце.

Благодаря тем связям и доверию, которые были наработаны за четыре десятка лет в сфере тяжелого машиностроения, сразу достигли той высокой планки, которую поставили для предприятия. Среди наших партнёров и брянские предприятия, и федеральные заказчики, и зарубежные потребители продукции. Линейка изготавливаемых изделий – также весьма широкая, готовы работать и потребителями гражданской продукции, и с силовыми структурами. Готовы даже заняться судостроением. Благо есть мощный конструкторский отдел, который выполняет самые разнообразные задачи.

В планах на будущее – дальнейшее развитие, с использованием самых передовых технологий и производства. Привлечение молодёжи, подготовка смены, которой передадим свой опыт и мастерство. Пусть они становятся лучше своих учителей. Или хотя бы попробуют, — говорит Сергей Горелов.

 

Фото: пресс-служба завода ЛДС

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