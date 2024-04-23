Брянские каратисты завоевали шесть медалей в Тамбове

Брянские каратисты завоевали шесть медалей на межрегиональном турнире в Тамбове. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

На базе спортивного центра «Антей» в Тамбове прошёл межрегиональный турнир Тамбовский волк по киокусинкай карате. В соревнованиях участвовали более 500 юных спортсменов. Регион представили воспитанники Брянской федерации карате Киокусинкай.

В категория 10-11 лет серебряную медаль завоевал Павел Ташматов. Среди спортсменов 12-13 лет «золото» досталось Артёму Талагаеву, а «бронза» Глебу Курочкину.

В категория 14-15 лет у брянских каратисто также две медали. Второе место заняли Кирилл Обломов и Игорь Синегубов.

Также бронзовая награда досталась Руслану Семионову, выступившему в категория 16-17 лет.