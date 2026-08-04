В Брянске изменили маршруты автобусов №49 и №50А и добавили вечерний рейс

2026, 04 августа 18:58

С 4 августа маршрутка №49 продлена до военного госпиталя, а №50А — до поселка Чайковичи.

В Брянске с 4 августа изменились маршруты общественного транспорта. Маршрутка №49 «Фосфоритный завод — БЭМЗ» теперь следует до военного клинического госпиталя Министерства обороны России. Маршрут №50А «Универсам — Визит» для частных перевозчиков продлен до поселка Чайковичи.

Также организован вечерний автобусный рейс по муниципальному маршруту №24а «Брянский электромеханический завод — Дружба», который позволит работникам предприятия добираться домой после смены.

В ближайшее время будет расширен перечень общественного транспорта с бесплатной пересадкой. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.