Брянские легкоатлеты привезли 47 медалей из Смоленска

Брянские легкоатлеты вернулись с 47 наградами с Чемпионата и первенства ЦФО в из Смоленск. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа прошло в Смоленске. В соревнованиях участвовали около 100 брянских атлетов. Они завоевали 16 золотых медалей, 20 — серебряных, 11 — бронзовых.

В соревнованиях отличились воспитанники спортшкол имени Самотесова, «Русь» и Глинищевской ДЮСШ.