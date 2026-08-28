Котельные в Советском районе Брянска готовы к зиме на 67%

2026, 28 августа 11:10

Котельные в Советском районе Брянска готовы к зиме на 67%. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании под председательством главы районной администрации Дениса Семенова обсудили подготовку жилого фонда Советского района к будущей зиме.

Источником теплоснабжения 933 жилых домов являются 172 котельные. 43 из них относятся к ГУП «Брянскоммунэнерго». Замначальника производственного участка предприятия Дмитрий Воробьев подчеркнул, что все котельные будут оборудованы генераторами для резервного электроснабжения.

«Правительство региона поставило задачу: к 30 сентября полностью подготовиться к зиме. Прошлая зима была сложной, но даже при этом обстоятельстве мы прошли ее с немного меньшим количеством жалоб от населения, чем в позапрошлый отопительный период. Тенденцию надо сохранить, а районные службы ЖКХ и управляющие компании должны стремиться здесь быть «отличниками», сделать все для получения паспортов готовности», — отметил Денис Семенов.

В настоящий момент готовность к холодам котельных в Советском районе оценивается более чем на 67%.