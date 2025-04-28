Брянские паралимпийцы завоевали четыре медали всероссийских соревнований. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Краснодаре в физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамо Кубань» прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Участвовали в них более 180 паралимпийцев из 32 регионов. Они состязались в толкании ядра, метаниях булавы, диска, молота и копья.

Серебряным призёром соревнований в толкании ядра стал брянский спортсмен Владислав Фролов. Сразу две бронзовые медали завоевал Андрей Шевченко. Он выступил в толкании ядра и метании копья. Также третье место в метание копья занял брянец Владимир Карытко.