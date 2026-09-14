Юные брянские танцоры завоевали три награды на турнире в столице

2026, 14 сентября 15:42

Юные брянские танцоры завоевали три награды на турнире в столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В минувшие выходные в столице прошли всероссийские соревнования «Москва Осенняя 2026». Участие в них приняли свыше 1000 танцоров из 46 регионов.

Участники коллектива «Фантазия» центра «Народное творчество» Даня Семецов и Александра Корбанович успешно представили Брянскую область.

Пара завоевала золотую и серебряную награды по латиноамериканской, а также заняла третье место по европейской программе.