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Юные брянские танцоры завоевали три награды на турнире в столице

2026, 14 сентября 15:42
Юные брянские танцоры завоевали три награды на турнире в столице
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Юные брянские танцоры завоевали три награды на турнире в столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В минувшие выходные в столице прошли всероссийские соревнования «Москва Осенняя 2026». Участие в них приняли свыше 1000 танцоров из 46 регионов.

Участники коллектива «Фантазия» центра «Народное творчество» Даня Семецов и Александра Корбанович успешно представили Брянскую область. 

Пара завоевала золотую и серебряную награды по латиноамериканской, а также заняла  третье место по европейской программе.

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