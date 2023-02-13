Брянские пауэрлифтеры победили на первенстве России
Брянские пауэрлифтеры вернулись с медалями с первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
Первенство России по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье прошли в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. В соревнованиях участвовали воспитанники Климоской детско-юношеской спортивной школы.
Так, среди юниорок в категории 84 кг второе место заняла Карина Николаенко. Среди юношей до 18 лет в категории 66 кг брянский спортсмен Александр Литвинов стал бронзовым призером. Также медаль за третье место получила Ангелина Суховьева среди девушек до 18 лет.
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