Молодёжные парламент и совет культуры Брянщины договорились о сотрудничестве

2026, 14 сентября 13:36

Молодёжные парламент и совет культуры Брянщины договорились о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы.

На прошлой неделе прошла встреча представителей Молодёжного парламента Брянской области и регионального Молодёжного совета культуры. Они подписали соглашение о сотрудничестве. Организации договорились вместе поддерживать молодёжные инициативы и продвигать культурно‑просветительские проекты.

Стороны будут проводить тематические акции, фестивали, образовательные программы и дискуссионные площадки по темам, объединяющим гражданско‑патриотическую и культурную повестку.