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Общество

Молодёжные парламент и совет культуры Брянщины договорились о сотрудничестве

2026, 14 сентября 13:36
Молодёжные парламент и совет культуры Брянщины договорились о сотрудничестве
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Молодёжные парламент и совет культуры Брянщины договорились о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы. 

 

На прошлой неделе прошла встреча представителей Молодёжного парламента Брянской области и регионального Молодёжного совета культуры. Они подписали соглашение о сотрудничестве. Организации договорились вместе поддерживать молодёжные инициативы и продвигать культурно‑просветительские проекты.

Стороны будут проводить тематические акции, фестивали, образовательные программы и дискуссионные площадки по темам, объединяющим гражданско‑патриотическую и культурную повестку.

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