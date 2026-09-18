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Здоровье

Красный Крест ввел единый стандарт обучения детей первой помощи

2026, 18 сентября 16:24
Красный Крест ввел единый стандарт обучения детей первой помощи
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Российский Красный Крест представил программу обучения первой помощи, разделенную на три возрастные ступени. О ней рассказал председатель организации Павел Савчук на пресс-конференции накануне Всемирного дня первой помощи, пишет сайт КП-Брянск.

Детям 5–9 лет адресован игровой курс «Коленька научит» на восемь часов. Школьники 10–13 лет за то же время осваивают алгоритмы действий с практикой. Подростки 14–17 лет проходят 16 часов, включая сердечно-легочную реанимацию и остановку кровотечений.

«Пятилетнего ребенка и подростка нужно учить по-разному, у них разные возможности и разная мера ответственности. Мы выстраиваем единый путь, на котором понимание того, как помочь себе и другим, растет вместе с ребенком», – подчеркнул Савчук.

В Брянской области подход уже работает. За 2026 год здесь прошли 226 мастер-классов, обучение получили больше семи тысяч школьников и студентов.

«Руководители школ региона воспринимают навыки первой помощи как обязательный элемент воспитания ответственного гражданина. На региональном уровне мы отвечаем за методическое сопровождение и подготовку инструкторов в количестве, достаточном для охвата максимального числа образовательных организаций», — отметил член президиума Брянского отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов.

Ежегодно на мероприятиях Красного Креста обучаются больше 900 тысяч человек, свыше 700 тысяч из них школьники.

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