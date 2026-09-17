Полицейские задержали подозреваемого в краже денег с карты рецидивиста в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась жительница Брянска. Её 17-летний сын потерял банковскую карту. Об этом он узнал, обнаружив списания денег со счёта в мобильном приложении. Ущерб превысил 9000 рублей.
Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. 49-летний житель областного центра не раз уже был судим. Мужчину задержали.
Фигурант пояснил, что карту нашёл во дворе многоквартирного дома. Он оплачивал ей товары и продукты питания. Когда деньги на счету закончились он выбросил карту.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».