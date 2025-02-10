Брянские пловцы завоевали девять медалей на турнире в честь флотоводца Павла Нахимова в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Смоленске прошли всероссийские соревнования по плаванию. Турнир посвятили русскому флотоводцу адмиралу Павлу Нахимову.

Воспитанники брянской школы олимпийского резерва «Дельфин» и спортшколы города Сельцо успешно выступили на соревнованиях. На счету пловцов три золотые медали, четыре серебряные и две бронзовые.

А Иван Ильин из школы «Дельфин» выполнил первый спортивный разряд.