Брянские полиатлонисты завоевали медали на мировом первенстве

Брянские полиатлонисты завоевали семь наград на первенстве мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В городе Сасово Рязанской области прошли Чемпионат и Первенство мира по полиатлону в спортивной дисциплине «троеборье с лыжной гонкой». В соревнованиях участвовали более 90 спортсменов из России, Казахстана, Беларусии, Узбекистана и Азербайджана.

Брянскую область представляли воспитанники спортшколы «Электрон» города Дятьково. В личном первенстве среди ветеранов первое место занял Владимир Пасконный а второе Алексей Клыга.

Среди юниоров 18-20 лет серебряную награду завоевал Георгий Репин.

Марат Базылов стал вторым среди юношей 14-15 лет. А Милана Андреева завоевала серебряную медаль в этой же возрастной категории среди девушек.

В командном зачёте среди спортивных клубов дятьковский «Электрон» дважды занял второе место — среди ветеранов и юниоров 18-20 лет.