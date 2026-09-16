Брянские борцы привезли восемь медалей с турнира в Орле

2026, 16 сентября 11:36

Брянские борцы привезли восемь медалей с турнира в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в городе Орле состоялись всероссийские соревнования по вольной борьбе «Кубок ЛЕГИОН».

Воспитанницы брянской спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив» заняли весь пьедестал почёта. Первой стала Маргарита Полехина. Серебряные медали завоевали Алина Романова и Ирина Бердова. Третье место заняли Таисия Макарова, Кира Демихова, Алиса Музалевская и Ксения Лунина.

Среди юношей до 14 лет в весовой категории до 48 кг также выступил воспитанник брянской спортшколы по борьбе Александр Серёгин. Он завоевал серебряную медаль.