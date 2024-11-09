Брянские шахматисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО в Иваново. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуре и спорта.
В городе Иваново прошло первенство Центрального федерального округа по шахматам. Участвовали в турнире 516 человек из 17 регионов. Регион представили 24 спортсмена.
В быстрых шахматах среди девочек до 11 лет серебряную медаль завоевала Надежда Волкова. Также второе место занял Алексей Широкун среди юношей до 15 лет. А чемпионкой ЦФО стала Полина Добровольская. Она выступала в категории девушек до 19 лет. Она же стала серебряным призёром в блице.
Среди мальчиков до 11 лет в дисциплине «блиц» выиграл брянец Юрий Макаров. Егор Кузнецов завоевал серебряную награду в категории юношей до 15 лет. А бронзовым призёром турнира стал Евгений Крючков, выступающий в категории юношей до 19 лет.
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