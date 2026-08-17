Сергей Горелов: брянский завод закупил новейшие станки

2026, 17 августа 12:18

На брянский завод «Локомотив-Дизель-Сервис» поступило новое оборудование – это станки с ЧПУ (Числовым программным управлением).

— Действительно, мы закупили новое современное оборудование, — рассказывает директор «ЛДС» Сергей Горелов, — это не просто станки это симбиоз самых новейших достижений техники, сопряженный с компьютерным управлением.

— Стоимость одного такого станка превышает пять миллионов рублей – это дороже чем новый автомобиль, — говорит сотрудник завода Денис, которому предстоит работать на одном из новых станков, — я и мои коллеги прошли необходимое обучение, уже работали на аналогичном оборудовании. Поэтому никаких проблем здесь не будет.

Установленные на заводе вертикально-фрезерные обрабатывающие центры серии VDLS — это современные, высокоскоростные, производительные обрабатывающие центры с ЧПУ для единичного и серийного производства. Они предназначены для высокопроизводительной и точной обработки заготовок из стали, чугуна, цветных металлов, могут использоваться для изготовления продукция как гражданского назначения, так и оборонных целей, – говорит Сергей Горелов.

Фото: пресс-служба завода ЛДС, Виталий Симоненков