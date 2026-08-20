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Военные уничтожили 307 БпЛА над Брянщиной за сутки

2026, 20 августа 09:24
Военные уничтожили 307 БпЛА над Брянщиной за сутки
Источник фото

Военные уничтожили 307 БпЛА над Брянщиной за сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 307 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии по Брянской области уничтожили все цели.

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