Патриотический фестиваль «Русский крест» прошёл в Брянске. Об этом сообщили в издании «МК Брянск».
В начале августа в Брянске прошёл патриотический фестиваль «Русский крест». Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Всё для Победы!» региональное отделение ОНФ и фонд «Во имя Отечества» при поддержке Фонда президентских грантов.
«Главная идея фестиваля – «Как мужчине нести свой крест, не прогибаясь и не падая духом», – отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта Лариса Третьякова.
Участие в фестивале приняли жители и гости Брянской области, молодёжь, ветераны и действующие участники СВО. Торжественное открытие прошло в областной филармонии. К собравшимся в зале с приветственным словом обратились народный артист России Андрей Соколов и Герой России Андрей Фроленков. На сцене выступили творческие коллективы.
Также в филармонии работала экспозиция, посвящённая созданию поэмы «Русский крест». Её автор – уроженец Новозыбковского района Николай Мельников.
На второй день фестиваля на Славянской площади работал исторический интерактив. Клуб «Кветунь» организовал выставку доспехов и вооружения от древнерусских дружинников до воинов XVI века. Также гости площадки поучаствовали в мастер-классах.
Фестиваль показом художественного фильма «Русский крест» по одноименной поэме Николая Мельникова. Главную роль в нём сыграл Михаил Пореченков.
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ