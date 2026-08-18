Патриотический фестиваль «Русский крест» прошёл в Брянске

2026, 18 августа 12:47

Патриотический фестиваль «Русский крест» прошёл в Брянске. Об этом сообщили в издании «МК Брянск».

В начале августа в Брянске прошёл патриотический фестиваль «Русский крест». Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Всё для Победы!» региональное отделение ОНФ и фонд «Во имя Отечества» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Главная идея фестиваля – «Как мужчине нести свой крест, не прогибаясь и не падая духом», – отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта Лариса Третьякова.

Участие в фестивале приняли жители и гости Брянской области, молодёжь, ветераны и действующие участники СВО. Торжественное открытие прошло в областной филармонии. К собравшимся в зале с приветственным словом обратились народный артист России Андрей Соколов и Герой России Андрей Фроленков. На сцене выступили творческие коллективы.

Также в филармонии работала экспозиция, посвящённая созданию поэмы «Русский крест». Её автор – уроженец Новозыбковского района Николай Мельников.

На второй день фестиваля на Славянской площади работал исторический интерактив. Клуб «Кветунь» организовал выставку доспехов и вооружения от древнерусских дружинников до воинов XVI века. Также гости площадки поучаствовали в мастер-классах.

Фестиваль показом художественного фильма «Русский крест» по одноименной поэме Николая Мельникова. Главную роль в нём сыграл Михаил Пореченков.

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ