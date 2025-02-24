Брянские спортсмены поучаствовали в этапе Кубка России по велоспорту ВМХ
Брянские спортсмены поучаствовали в этапе Кубка России по велоспорту ВМХ. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Саранске прошёл первый этап Кубка России: Всероссийские и Республиканские соревнования по велоспорту ВМХ. В них приняли участие более пятисот спортсменов из 12 регионов.
Брянскую область представили воспитанники «Русь» отделения велоспорт ВМХ. Олег Малюшкин среди мужчин стал вторым. Пятилетний Пётр Тавынин стал четвёртым.
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